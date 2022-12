Tak wygląda nowa izba wytrzeźwień we Włocławku - otwarcie Centrum Wsparcia Osób w Kryzysie [zdjęcia]

- Okres, w którym brakowało podmiotu zajmującego się ludźmi z uzależnieniami obnażył, jak bardzo jest on potrzebny - mówi Piotr Stolcman. - Gdyby nie determinacja, wyznaczenie wspólnego celu i konsekwentne dążenie do jego osiągnięcia nie byłoby dziś uroczystego otwarcia tej ważnej placówki. Dlatego z całego serca mówię to najpiękniejsze słowo: "Dziękuję". Ufam, że pomoc znajdą tu wszyscy potrzebujący, nie tylko z Włocławka, ale i sąsiednich gmin.