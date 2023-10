Tak wygląda organizacja ruchu w okresie Wszystkich Świętych 2023 we Włocławku

W 2023 roku Wszystkich Świętych przypada w środę. We Włocławku zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą już od wtorku 30 października 2023 – od samego rana (od godziny 6). Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie do czwartku 2 listopada, również do godziny 6. Organizacja ruchu w okresie Wszystkich Świętych będzie podobna do tej z ubiegłych lat. Co istotne, nie wszystkie przedstawione niżej zasady będą obowiązywały we wszystkie dni.