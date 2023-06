Tak wygląda postęp prac drogowych na obwodnicy Lubrańca [zdjęcia]

W ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 w powiecie włocławskim trwają prace przy budowie obwodnicy Lubrańca.

Obwodnicę z istniejącą drogą wojewódzką połączą ronda w Borku i Lubrańcu-Parcelach.

Nowy most w ciągu obwodnicy powstaje na południe od Lubrańca pomiędzy miejscowościami Borek i Brzezina. Będzie to pięcioprzęsłowy most o długości blisko 140 metrów.

Nowe skrzyżowanie z ruchem okrężnym będzie także połączone z lokalnymi drogami na Marysin i Zgłowiączkę.