Tak wyglądają finalistki konkursu Miss Polski 2024. Zobaczcie zdjęcia

Półfinał Miss Polski 2024 za nami - wyłoniono 32 finalistki!

26 kwietnia Hotel Kolumna Park stał się areną zmagań dla 59 kandydatek do tytułu najpiękniejszej Polki. Podczas gali półfinałowej konkursu Miss Polski 2024, uczestniczki miały okazję zaprezentować się w sukniach od znanej projektantki Izabeli Janachowskiej, co było pierwszym z wielu wyzwań tego wieczoru. Wydarzenie to nie tylko pozwoliło na prezentację urody i gracji, ale również było okazją do integracji i wymiany doświadczeń między uczestniczkami. Po zakończeniu pokazu na wszystkie czekał uroczysty bankiet, który był doskonałym zakończeniem emocjonującego dnia.