Tak wyglądają mieszkania na wynajem przy ul. Celulozowej we Włocławku. Wiemy, kiedy mieszkańcy otrzymają klucze [zdjęcia]

Przy ul. Celulozowej powstają bloki z mieszkaniami na wynajem

Budowa bloków przy ul. Celulozowej we Włocławku rozpoczęła się jesienią 2020 roku. W ramach pierwszego etapu projektu, powstały tam cztery bloki z 288 mieszkaniami na wynajem. Mieszkania będą wykończone pod klucz, z chwilą przekazania ich mieszkańcom, będą gotowe do zamieszkania. Wyposażone będą w biały montaż, podłogi i drzwi wewnętrzne. Ściany będą wygładzone i pomalowane. Mieszkania mają od 27 do 74 m kwadratowych powierzchni. Dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Każde z mieszkań będzie miało przypisaną komórkę lokatorską i miejsce postojowe. Warto dodać, że zagospodarowano też teren na osiedlu, znajduje się tam m. in. plac zabaw i siłownia zewnętrzna.