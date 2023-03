Tak wyglądają Mikołajki w powiecie włocławskim [zobacz zdjęcia] KB

Z Włocławka do Mikołajek w linii prostej jest 210 km. Najkrótszą trasą by znaleźć się i móc skorzystać z uroków tego turystycznego miasta, musimy pokonać odległość 270 km. Podróż samochodem to około cztery godziny jazdy.