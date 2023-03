Tak wyglądają piękne kobiety na studniówkach 2023 we Włocławku [zdjęcia]

To był piękny bal.

W sobotę 14 stycznia o godzinie 19 rozpoczęły się Studniówki 2023 szkół ponadpodstawowych we Włocławku. Jako pierwsi na parkiet wyszli maturzyści Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza. W piątek 20 stycznia odbyły się Studniówki 2023 LMK Włocławek i Zespołu Szkół Ekonomicznych. W sobotę 21 stycznia swoją studniówką miało LZK we Włocławku. 27 stycznia (piątek) bawili się maturzyści z IV LO, II LO i ZS Samochodowych. W sobotę 28 stycznia bale miały: ZS Chemicznych, ZS Budowlanych. W sobotę 11 lutego bawili się maturzyści ZSA, a ostatnią we Włocławku studniówkę miał ZS Technicznych - 17 lutego.