Tak wyglądają wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 we Włocławku i powiecie włocławskim. Zdjęcia

Egzamin ósmoklasisty 2024. Uczniowie pisali egzaminy w maju

Ósmoklasiści pisali egzaminy od 14 do 16 maja 2024 (termin główny). Pierwszego dnia zmierzyli się z językiem polskim, drugiego z matematyką, a trzeciego z językiem obcym (większość wybrała angielski). W środę 3 lipca 2024 Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że w maju do egzaminów w całej Polsce przystąpiło około 220 900 uczniów (w tym ok. 11 300 obywateli Ukrainy), a w czerwcu (termin dodatkowy) ok. 1 300 uczniów.

Tylu uczniów pisało egzamin ósmoklasisty 2024 we Włocławku

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024

Tak na egzaminie klas ósmych w 2024 roku wypadli uczniowie z Włocławka

Ze wstępnych danych zamieszczonych na stronie CKE wynika, że najsłabiej poszedł im egzamin z matematyki, który pisało 562 uczniów. Ich średni wynik, to 42,64 procent. Lepiej poradzili sobie z językiem polskim - średni wynik, to 58,30 procent (pisało 563 uczniów). Język angielski, który we Włocławku pisało 559 uczniów, poszedł najlepiej - średni wynik to 62,52 procent. Piątka uczniów włocławskich szkół wybrała na egzaminie język niemiecki. Ich średni wynik, to 52,40 proc.