Tak wyglądają zniszczenia na boisku przy Szkole Podstawowej nr 23 we Włocławku [zdjęcia]

Obiekt jest non stop otwarty, mieszkańcy osiedla mogą z niego korzystać do woli. Jednak jest to obiekt przeznaczony do zajęć sportowych.

Nie takie jest przeznaczenie tego miejsca!! Jeśli NIE POTRAFICIE korzystać z obiektu sportowego przy naszej szkole, prosimy NIE PRZYCHODZIĆ i NIE PRZEBYWAC na terenie naszej placòwki!!! - dodaje szkoła.