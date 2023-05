Tak wyglądał egzamin na kartę rowerową w Zespole Szkół nr 5 we Włocławku [zdjęcia]

Egzamin na kartę rowerową w ZS nr 5 we Włocławku

W piątek 19 maja 2023 roku policjanci ruchu drogowego z Włocławka - w ramach akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu” - uczestniczyli w egzaminie na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpili uczniowie Zespołu Szkół nr 5 Włocławku. Uzyskany dokument uprawnia młodzież m. in. do samodzielnego poruszania się po drogach publicznych rowerem.