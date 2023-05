Tak wyglądał egzamin ósmoklasisty z matematyki w Szkole Podstawowej nr 19 we Włocławku [zdjęcia]

Ponad pół miliona uczniów szkół podstawowych z całej Polski we wtorek (23 maja) od testu z języka polskiego rozpoczęło egzaminy ósmoklasistów. W środę, 24 maja 2023 roku podczas drugiego dnia egzaminów uczniowie klas ósmych szkół podstawowych do arkuszy zasiedli o godz. 9, a na napisanie testu z matematyki mieli 100 minut.

Zanim uczniowie usiedli do rozwiązywania zadań, zajrzeliśmy do Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku.