Tak wyglądał obóz naukowy ADAMED SmartUP. Uczestniczyli w nim Andrzej Wrzesiński z Radziejowa i Grzegorz Gurtowski ze Zbójna [zdjęcia]

Dwóch uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego na obozie naukowym ADAMED SmartUP

Już po raz ósmy młodzi entuzjaści nauk ścisłych i przyrodniczych wykorzystali wakacje, by rozwijać pasje. W połowie lipca 2022 roku, 50 uczestników programu stypendialnego ADAMED SmartUP zjechało z całej Polski do Warszawy na dwutygodniowy obóz naukowy. Po raz pierwszy do grona polskich uczniów dołączyło też troje laureatów wietnamskiej edycji programu.