Tak wyglądało wesele Kamila Borkowski z Włocławka w „Ślubie od pierwszego wejrzenia” [zdjęcia]

Pierwszy odcinek siódmego sezonu „Ślubu od pierwszego wejrzenia” wyemitowano w TVN we wtorek 1 marca 2022 roku. Do programu zgłaszają się osoby, które poszukują życiowych partnerów, z którymi chcą wziąć ślub. Po przeanalizowaniu wielu zgłoszeń, rozmów i badań, eksperci z programu dobierają trzy pary – ludzi, którzy pasują do siebie nie tylko charakterem, lecz także fizycznie. Mają stanąć na ślubnym kobiercu, choć zupełnie się nie znają i nigdy wcześniej się nie spotkali.