Taka jest organizacja ruchu przy cmentarzu komunalnym we Włocławku we Wszystkich Świętych 2022

W tych dniach będą obowiązywać zmiany organizacji ruchu przy cmentarzu we Włocławku

„Od piątku 28 listopada 2022 roku do środy 02 listopada 2022 roku (godzin porannych) wszyscy użytkownicy dróg winni wykazać się wyjątkową wyrozumiałością i tolerancją oraz zwracać uwagę na oznakowanie w pobliżu cmentarzy, gdzie mogą być wprowadzone czasowe zmiany organizacyjne” – zaznaczają włocławscy policjanci.

We Włocławku, zmiana organizacji ruchu w pobliżu cmentarza komunalnego, obowiązywać będzie od niedzieli 30 października 2022 (od godziny 6) do środy 2 listopada 2022 (do godz. 6). Warto zaznaczyć, że nie we wszystkie dni zasady dotyczące zmiany organizacji ruchu, będą takie same. Zmiany obejmą: