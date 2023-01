Takie będą emerytury od marca 2023. Rekordowa prognoza waloryzacji emerytur [zdjęcia, wyliczenia]

Według szacunków waloryzacja będzie kosztować ponad 40 miliardów złotych.

- Prawdziwa polityka senioralna, polityka solidarna musi obejmować wsparcie dla emerytów, wsparcie dla naszych babć, naszych dziadków, mam i ojców. Kiedy jest trudniej pomagamy jeszcze bardziej. To nasza dewiza i z tej drogi państwa solidarnego nie zejdziemy. To jest nasze zobowiązanie - to jest nasza obietnica, którą daliśmy nie tylko wszystkim seniorom, daliśmy i dajemy całemu polskiemu społeczeństwu – mówił premier Mateusz Morawiecki cytowany na gov.pl.