Takie imprezy są we Włocławku i okolicy w weekend 18-20 listopada 2022: Nocny Kochanek, Grażyna Łobaszewska,... [plan]

Grupa "Nocny Kochanek" działa na polskiej scenie muzycznej cztery lata, ale ma już liczną rzeszę fanów. Nie zabraknie ich zapewne na koncercie zespołu w Centrum Kultury "Browar B.". Również grupa "The Beat Freaks" - chociaż reprezentująca zupełnie inny nurt muzyczny - zachęca do wysłuchania jej koncertu w "Starej Remizie".

Grażyna Łobaszewska to już prawdziwa legenda polskiej sceny muzycznej. Któż nie zna takich przebojów, jak "Czas nas uczy pogody" czy "Brzydcy"? Koncert Grażyny Łobaszewskiej w brzeskim "Wahadle" to okazja, by przypomnieć sobie starsze przeboje artystki, ale także poznać nowsze utwory.