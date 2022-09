Takie imprezy są we Włocławku i okolicy w weekend 2-4 września 2022 r.: Andre, Iness, Miasteczko Zdrowia... [plan]

Tak było na rozpoczęciu roku szkolnego 2022/23 w LMK we Włocławku [zdjęcia]

Kasztelan Basketball Cup 2022 we Włocławku już w niedzielę

Warto też włączyć się w jedenastą już edycję Narodowego Czytania. W tym roku wspólnie czytać będziemy "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza. A miłośnikom aktywnego wypoczynku polecamy ósmy już Memoriał im. Czesława Wasielewskiego. Uczestnicy będą mieli do pokonania dystans z Lubrańca do Brześcia Kujawskiego.

Tak było na rozpoczęciu roku szkolnego 2022/23 w IV LO we Włocławku [zdjęcia]

Radzimy też wygospodarować sobie czas, by zajrzeć do Miasteczka Zdrowia w Hali Mistrzów. Będzie można skorzystać z darmowych badań diagnostycznych, a także - co nie mniej ważne - konsultacji z lekarzami specjalistami.

A do skansenu w Kłóbce też jechać trzeba. Bo będzie tam już ostatni w tym sezonie festyn folklorystyczny poświęcony tym razem ochotniczym strażom pożarnym. Będą też pokazy zajęć domowych, gospodarskich i rzemieślniczych. Tradycyjnie od twórców ludowych można będzie kupić oryginalne, niepowtarzalne, ręcznie wykonywane przedmioty, a na stoiskach z regionalnym jadłem pojawią się kujawskie specjały.