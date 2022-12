Takie imprezy są we Włocławku i okolicy w weekend 2-4 grudnia 2022. Wpław przez Wisłę, spacer po Włocławku... [plan]

Już po raz siódmy Morsy Kujawskie Włocławek organizują Mikołajkowe Przepływanie Wpław Wisły. Zachęcają do udziału w nim wszystkich, którym niestraszne są niskie temperatury i którzy, oczywiście, potrafią pływać. A jeśli ktoś woli bieganie, to powinien wybrać się na Słodowo na kolejny Parkrun.

Jak zwykle zachęcamy też do odwiedzenia włocławskich galerii. Pojawią się nowe wystawy, będzie też ciekawy finisaż we włocławskich Zbiorach Sztuki.

To niektóre imprezy przygotowane na weekend 2 - 4 grudnia 2022 r. we Włocławku i okolicy. Szczegółowo o wszystkich piszemy w naszej galerii.