Takie imprezy są we Włocławku i okolicy w weekend 22-24 lipca 2022 r.: koncerty, bitwa kulinarna, EkoJarmark, giełda płyt... [plan

Bitwa Regionów to impreza przede wszystkim dla smakoszy, bo rywalizują w niej reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich. Każda popisuje się swoim kunsztem kulinarnym przygotowując danie, które może zaskoczyć nie tylko jurorów, ale także uczestników imprezy. Tym razem gospodarzem Bitwy Regionów będzie gmina Boniewo. Warto się wybrać.

