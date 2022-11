Takie imprezy są we Włocławku i okolicy w weekend 25-27 listopada 2022: Antidotum, Gibbs, Smolasty... [plan]

Mamy dobrą wiadomość dla fanów ślizgania się na łyżwach - czynne już jest lodowisko przy ul. Wysokiej we Włocławku. Jest możliwość wynajmowania obiektu dla całych grup.

Ślubowanie kadetów w Zespole Szkół Akademickich we Włocławku [zdjęcia]

Miłośnicy rapu czy szerzej hip-hopu skorzystają zapewne z okazji, by posłuchać wykonawców, którzy w tych gatunkach muzyki mają już silna pozycję. Podczas Festiwalu Nowej Muzyki wystąpią we włocławskim "Browarze B.": między innymi Gibbs i Smolasty. Do Włocławka zjadą w ten weekend również znani w Polsce i popularni youtuberzy, jak m.in. Czajnik czy Piotr Dybski.