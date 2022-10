Takie imprezy są we Włocławku i okolicy w weekend 28-30 października 2022 r.: "Wehikuł czasu", Anwil, labirynt...[plan] OPRAC.: Redakcja/KP

W weekend 28 - 30 października 2022 r. we Włocławku i Brześciu Kujawskim będą koncerty przypominające nieżyjących już polskich artystów. Wojciech Alabrudziński Zobacz galerię (20 zdjęć)

W weekend 28-30 października 2022 r. we Włocławku i okolicy będą koncerty, podczas których usłyszymy utwory wybitnych zmarłych polskich artystów. Warto też wybrać się do Teatru Impresaryjnego na jubileuszowe spektakle. A także o zmroku do labiryntu...