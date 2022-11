Takie imprezy są we Włocławku i okolicy w weekend 28-30 października 2022 r.: "Wehikuł czasu", Anwil, labirynt...[plan] Redakcja/KP

W niedzielę, 30 października 2022 r., w hali OSiR przy al. Chopina 12 rozpoczną się kolejne rozgrywki Włocławskiej Ligi Koszykówki Amatorskiej 2022/2023. Zagrają: godz. 9.00 - Arkadia Nieruchomości - UKS Feniks/Restauracja Polska, godz. 10.20 - Delecta - Basket Kujawiak Kruszyn, godz. 11.40 - ZS CKR Kowal - Basket Fabianki, godz. 13.00 -Autoserwis - Medikor, godz. 14.20 - Maspol D&R - Power Lis/Narmet, godz. 15.40 - Wloclawek.infor.pl - Groneko. Archiwum Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W weekend 28-30 października 2022 r. we Włocławku i okolicy będą koncerty, podczas których usłyszymy utwory wybitnych zmarłych polskich artystów. Warto też wybrać się do Teatru Impresaryjnego na jubileuszowe spektakle. A także o zmroku do labiryntu...