Takie są wiosenne wzory paznokci z Ukrainy w polskich salonach urody

Wiele Polek lubi paznokcie jednolite, choć jest pewien procent pań, które stawiają na odważniejsze stylizacje. Jak to wygląda wśród Ukrainek? Manikiurzystki, które przyjechały do Polski i tutaj prowadzą swoje saloniki manicure i pedicure bądź są zatrudnione w salonach urody polskich właścicielek, często mają do zaoferowania wzory, które wykorzystuje się w ich kraju.