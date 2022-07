Takie są wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 we Włocławku [wyniki, zdjęcia]

Egzamin ósmych klas 2022. Tak wypadli uczniowie z Kujawsko-Pomorskiego

W województwie kujawsko-pomorskim, do egzaminu (w maju 2022 roku) przystąpiło 26 860 ósmoklasistów (w tym 249 uczniów z Ukrainy). 1 lipca 2022 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku udostępniła dyrektorom szkół dostęp do bazy wyników.

W porównaniu z 2021 rokiem, język polski i angielski w województwie wypadł na podobnym poziomie – w 2021 roku średni wynik z polskiego, to 57 procent, a z angielskiego (egzamin pisało wtedy 18098 osób) 62 procent. W 2022 roku, znacznie lepiej wypadła matematyka – zanotowano skok o 10 procent w porównaniu z 2021 rokiem , gdy średni wynik z tego przedmiotu wynosił 43 procent.

Z danych OKE w Gdańsku wynika, że w 2022 roku uczniom z naszego regionu najlepiej poszedł egzamin z angielskiego - średni wynik, to 63 procent (w kraju – 67 procent). Język polski napisali na poziomie 58 procent (60 procent w skali kraju), a matematykę na 53 procent (w kraju – 57 procent).

W 2022 roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło we Włocławku 1033 uczniów. To więcej niż w 2021 roku, gdy egzamin pisało: 920 osób z polskiego, 919 osób z matematyki, 897 z języka angielskiego.