Takie są wyniki matur 2022 we Włocławku [wyniki, zdjęcia] Joanna Maciejewska

W maju 2022 roku maturę we Włocławku pisało 1 236 uczniów. Zobaczcie zdjęcia z egzaminu dojrzałości we włocławskich szkołach. Wojciech Alabrudziński Zobacz galerię (30 zdjęć)

We wtorek 5 lipca 2022 roku absolwenci szkół średnich poznali wyniki matur. Egzamin dojrzałości we Włocławku wypadł lepiej, niż w 2021 roku. Maturę w naszym mieście zdało 79 procent uczniów, którzy przystąpili do egzaminu. Jakie są wyniki matur 2022 we Włocławku? Które szkoły wypadły najlepiej?