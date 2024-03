Targi Edukacyjne 2024 we Włocławku - czwartek. Zdjęcia, wideo

Targi Edukacyjne 2024 we Włocławku - dzień pierwszy.

W czwartek i piątek, 7 i 8 marca 2024 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku przy współpracy Centrum Kształcenia Zawodowe i Ustawicznego we Włocławku zorganizowała dwudniową imprezę – Włocławskie Targi Edukacyjne, która adresowana jest do młodzieży szkół podstawowych, liceów, techników i szkół branżowych miasta Włocławka i okolicznych miejscowości.