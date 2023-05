Targowisko przy ul. Kaliskiej we Włocławku. W sprzedaży są już czereśnie, tanie warzywa i owoce [zdjęcia, ceny]

Na targowisku przy ul. Kaliskiej we Włocławku lokalni sprzedawcy oferują głównie warzywa i owoce. W sobotę rano (20.05.2023) zarówno kupujących, jak i sprzedających do odwiedzenia tego miejskiego targowiska zachęciła nie tylko pogoda. Maj to najintensywniejszy miesiąc na sprzedaż sadzonek. Podczas sobotniego targu, wielu sprzedawców właśnie z tymi produktami pojawiło się na targu przy ulicy Kaliskiej. Na stanowiskach w tę piękną sobotę dostępne były w najróżniejszych kolorach i rodzajach: surfinie, petunie, begonie, aksamitki, pelargonie, cality, begonie. Do domu lub ogrodu można kupić sadzonki oregano, kocimiętki, mięty, melisy, kolendry, tymianku czy szałwii.

Cora więcej sadzonek pomidorów, truskawek, poziomek, sałaty, rukoli i siedmiolatki. W sprzedaży prócz truskawek pojawiły się już borówki, brzoskwinie i czereśnie. W ofercie coraz więcej jest młodych warzyw, takich jak sałata, kapusta, pomidory, rzodkiewki, marchewka, szczypiorek, cebula dymka, natka pietruszka, koperek, szpinak.