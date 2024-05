Tego nie wolno robić na działkach ROD. Taki jest regulamin. Zdjęcia

Przestrzeganie regulaminu ROD jest obowiązkowe

Każdy posiadacz działki w ROD musi znać i przestrzegać regulaminu, który jest ustalany przez zarząd danego ogrodu. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować różnymi konsekwencjami, w tym upomnieniem, wypowiedzeniem umowy, a nawet grzywną . Ogródki działkowe mają przede wszystkim służyć wypoczynkowi i umożliwić prowadzenie własnych upraw. Zgodnie z zasadami Polskiego Związku Działkowców, powierzchnia działki nie może przekraczać 500 m2, co ma zapewnić równy dostęp do ziemi i możliwości wypoczynku dla jak największej liczby osób.

Działka to nie miejsce na stałe zamieszkanie . Jednym z najważniejszych ograniczeń jest zakaz używania działki jako miejsca stałego zamieszkania.

To oznacza, że działkowcy muszą dostosować swoje plany budowlane do obowiązujących norm i nie mogą traktować działki jako alternatywy dla domu mieszkalnego.

Zakaz spalania odpadów i hałasowania na działkach ROD

Kolejnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest zakaz spalania odpadów na terenie działki oraz konieczność przestrzegania zasad współżycia społecznego. Zabronione jest zanieczyszczanie terenu, wrzucanie odpadów spoza działki do pojemników oraz organizowanie głośnych imprez, które mogłyby zakłócać spokój innych działkowiczów. Ograniczenia te mają na celu ochronę środowiska i zapewnienie wszystkim użytkownikom ogrodu możliwości cieszenia się spokojem i relaksem.

Posiadanie działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym to przywilej, który niesie za sobą pewne obowiązki. Znajomość i przestrzeganie regulaminu to klucz do harmonijnego współżycia z innymi działkowiczami i cieszenia się wszystkimi korzyściami, jakie oferuje kontakt z naturą.