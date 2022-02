Telefoniczną rejestrację do Centrum Onkologii we Włocławku obsługuje Call Center w Bydgoszczy

Centrum Onkologii przy ul. Królewieckiej we Włocławku jest filią Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Do końca maja 2021 roku pacjenci, którzy chcieli zarejestrować się na wizytę we Włocławku telefonicznie, mogli dzwonić na dwa numery: 54 230 13 00 oraz 54 230 13 51.

Tak można zarejestrować się do Centrum Onkologii we Włocławku

1 czerwca 2021 roku numery te zostały wyłączone, a telefoniczna rejestracja pacjentów do filii Centrum Onkologii we Włocławku możliwa jest tylko przez telefoniczną informację medyczną (Call Center) Centrum Onkologii w Bydgoszczy pod numerem 52 37 43 110. Czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 7-17.

W lutym 2022 roku do naszej redakcji trafiło zapytanie od pacjentów o to, dlaczego telefoniczna rejestracja do placówki we Włocławku prowadzona jest w Bydgoszczy. Sprawdziliśmy.