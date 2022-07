Teraz będzie United Session 2022 we Włocławku. Tak było na Break Session w 2008 roku [zdjęcia]

To będzie znów wielkie święto break-dance we Włocławku. To niejako przedłużenie znanej i odbywającej się we Włocławku przed laty imprezy tanecznej Break Session. United Session 2022 to impreza rozszerzona, ponieważ oprócz breakingu zobaczymy jeszcze hip-hop i popping. We wrześniu przyjadą do Włocławka znów ekipy z całego świata. Już teraz warto zarezerwować czas na „bitwy” tancerzy, DJ-ów i inne wydarzenia. Dyrektorem artystycznym będzie Michał Kaczorex Kaczorowski.