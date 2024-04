Tłumy na Pchli Targu w słoneczną niedzielę, 7 marca 2024 - wiosenne kwiaty, sadzonki, krzewy, odzież, meble i starocie. Zdjęcia, ceny Renata Brzostowska

W piękną, ciepłą prawdziwie wiosenną niedzielę (7 kwietnia 2024 roku) na Pchlim Targ we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego znów było bardzo tłoczno. Wielkiego we Włocławku były tłumy. Nie brakowało klientów, nie brakowało sprzedających. Aby zaparkować w okolicach targowiska, trzeba było uzbroić się w cierpliwość i chwilę pokrążyć. Od samego rana na popularny bazar przybywali amatorzy wiosennych kwiatów i krzewów, rzeczy używanych, odzieży i butów z wiosennych kolekcji, tanich warzyw, mebli do domu i ogrodu, niemieckiej chemii, rowerów i innych rzeczy. Zobaczcie zdjęcia z Pchlego Targu.