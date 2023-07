Tłumy nad jeziorem w Lubieniu Kujawskim. Wszyscy szukają ochłody w upalne dni. Zobaczcie zdjęcia

-W południe nie było miejsca, by rozstawić mały ręcznik - mówi pani Karina, mieszkanka Włocławka, która przyjechała odpocząć nad jezioro w Lubieniu Kujawskim. - Przyjechałam ze znajomymi i już problem był ze znalezieniem wolnego miejsca do zaparkowania auta.

Kąpieliska we Włocławku i powiecie włocławskim. Z nich można korzystać w 2023 roku

Mieszkańcy wybierali to kąpielisko ze względu ratowników, którzy od rana do godziny 18 czuwali nad bezpieczeństwem plażowiczów. Nadzór nad jakością wody sprawuje Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku. Woda w Jeziorze Lubieńskim nie jest zagrożona zanieczyszczeniami pochodzącymi ze zrzutów z oczyszczalni ścieków, przydomowych szamb oraz innych czynników zewnętrznych mogących wywołać skażenie wody.