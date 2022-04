Tłumy przed kościołem - MotoŚwięconka Wielkanoc 2022 w parafii Św. Stanisława we Włocławku [zdjęcia, wideo]

Zobacz wideo: MotoŚwięconka Wielkanoc 2022 w parafii Św. Stanisława we Włocławku.

MotoŚwięconka 2022 na Wielkanoc w parafii Św. Stanisława we Włocławku to dziesiątki motocykli przed świątynią. Do Włocławka zjechali amatorzy dwóch kółek z wielu miast Polski, m.in. z Torunia, Płocka i Bydgoszczy.