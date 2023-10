To miejsca w Polsce, w których pije się najwięcej alkoholu. Poznaj alkoholową mapę naszego kraju

Nadużywanie alkoholu ma olbrzymi wpływ na nasze zdrowie i życie. Z danych stopuzaleznieniom.pl wynika, iż w 2016 roku z powodu szkodliwego spożywania alkoholu na świecie zmarło blisko 3 mln osób. Stanowiło to 5,3 procent wszystkich zgonów.

- Z najnowszych badań wynika, że nadużywanie alkoholu dotyczy ponad 2,5 milionów Polaków. W rodzinach z problemem alkoholowym żyje od 3 do 4 mln osób, w tym od 1,5 do 2 milonów dzieci. Z kolei od 700 do 900 tysięcy osób w naszym kraju jest uzależnionych od alkoholu - czytamy w raporcie stopuzaleznieniom.pl.