To tani i skuteczny sposób na pranie. To się dzieje gdy dodajesz ocet do prania OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Pranie dzięki pralkom automatycznym wydaje się proste. Wrzucasz pranie, wybierasz program, dodajesz detergent i czekasz. Podstawowe zasady skutecznego prania to oczywiście segregacja ubrań. Warto też dodać do prania tani, zwykły używany w kuchni ocet. Ocet, szczególnie przez jego zapach nie kojarzy nam się z dodatkiem do prania, a to błąd! Zobaczcie, jakie ma zalety dodawanie octu do prania. Więcej na kolejnych zdjęciach >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (12 zdjęć)

Pranie dzięki pralkom automatycznym wydaje się proste. Wrzucasz pranie, wybierasz program, dodajesz detergent i czekasz. Podstawowe zasady skutecznego prania to oczywiście segregacja ubrań. Warto też dodać do prania tani, zwykły używany w kuchni ocet. Ocet, szczególnie przez jego zapach nie kojarzy nam się z dodatkiem do prania, a to błąd! Zobaczcie, jakie ma zalety dodawanie octu do prania.