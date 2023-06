Tomasz Raczek właśnie skończył 66 lat. Tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia!

- Skoro to urodziny to usprawiedliwione są wspomnienia. Oto jak wszystko (zawodowe) się dla mnie zaczęło: mój prasowy debiut i to od razu na okładce. Od tamtego czasu minęło już ponad pół wieku, dokoła mnie prawie wszystko się zmieniło, a mnie ciągle coś gna przed siebie i gna... Dziękuję tym, którzy mi złożyli urodzinowe życzenia korzystając ze wszystkich dostępnych środków komunikacji i mediów społecznościowych. Każde z tych życzeń sprawiło mi wielką radość! - napisał na Facebooku Tomasz Raczek.