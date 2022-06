TOP 10 najdłuższych ulic we Włocławku [ranking, zdjęcia z Google Street View]

Najdłuższe ulice we Włocławku

Najdłuższa ulica w Polsce znajduje się w Warszawie. To Wał Miedzeszyński o długości 14,6 km. Za nią jest ulica Puławska która w granicach miasta ma 12,25 km (jej całkowita długość to 15,6 km, ale oprócz warszawskiego odcinka jest ten należący do Piaseczna).

We Włocławku najdłuższa ulica ma 9,140 km długości. Czy wiesz co to za ulica? Sprawdźcie nasz ranking długości ulic we Włocławku - ile mierzą, jak się nazywają i gdzie się znajdują najdłuższe ulice miejskie.