Tragedia nad jeziorem, nie żyje 44-latek. Takie są podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą [zdjęcia]

W sobotę (18.06.2022) około godziny 8 zostaliśmy powiadomieni o ujawnieniu zwłok dryfujących w jez. Lutobórz (gm. Choceń). Wysłane na miejsce służby ratownicze, w tym strażacy potwierdzili ten fakt i przetransportowali ciało mężczyzny na brzeg - informuje Tomasz Tomaszewski z KMP Włocławek.

Niestety przybyły lekarz stwierdził zgon 44-letniego mieszkańca Łodzi, który wypoczywał z rodziną na terenie powiatu włocławskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ostatni raz mężczyzna widziany był w piątek w godzinach wieczornych, a gdy następnie nie wrócił na noc do miejsca wypoczynku, rodzina i znajomi rozpoczęli jego poszukiwania. Niestety bezskutecznie. Ciało mężczyzny znalezione zostało rano w pobliskim jeziorze. Decyzją prokuratora zwłoki zostały zabezpieczone do badań, od wyników których zależą dalsze czynności w sprawie. Wstępnie wykluczono, aby do zgonu 44-latka przyczyniły się inne osoby.