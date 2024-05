Tragedia w powiecie włocławskim. Kobieta wpadła do studni. Nie żyje OPRAC.: GM

W miejscowości Bielawy, leżącej w gminie Lubraniec, doszło do tragicznego zdarzenia. W sobotę 18 maja 2024 roku strażacy zostali wezwani do pomocy starszej kobiecie, która wpadła do studni. Okoliczności tego wypadku są obecnie przedmiotem szczegółowego dochodzenia Policjanci pod nadzorem prokuratora.