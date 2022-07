Tragiczny wypadek szybowca na lotnisku w Kruszynie pod Włocławkiem. Taka jest przyczyna śmierci pilota [zdjęcia]

Śmiertelny wypadek na lotnisku w Kruszynie pod Włocławkiem

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w niedzielę 10 października 2021 roku w godzinach popołudniowych na pasie startowym Aeroklubu Włocławskiego. 43-letni uczeń-pilot, podczas próby wzlotu za wyciągarką, stracił kontrolę nad szybowcem SZD-30 „Pirat” i zderzył się z ziemią krótko po oderwaniu od pasa startowego. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować .

43-latek licencję pilota miał od niedawna. Nie posiadał dużego doświadczenia, ale odbywał już nawet samodzielne loty . Z raportu Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych wynika, że nalot ogólny ucznia-pilota wynosił 31 godzin i 40 minut (w tym 10 godzin i 34 minuty samodzielnych lotów). Do dnia wypadku szybowcem w typie SZD-30 „Pirat” wykonał trzy loty o łącznej długości 40 minut (około 11 tygodni przed zdarzeniem). Warto dodać, że w dniu tragicznego wypadku, 43-letni pilot po raz pierwszy w życiu miał startować szybowcem SZD-30 „Pirat” za wyciągarką.

Takie są przyczyny śmiertelnego wypadku na lotnisku w Kruszynie pod Włocławkiem

Okoliczności tragicznego wypadku, przez dziewięć miesięcy, badała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Badanie zakończyła 30 czerwca 2022 roku i na swojej internetowej opublikowała specjalny raport, w którym podała między innymi przebieg wypadku i jego przyczyny. Komisja zaznacza w raporcie, że „badanie zdarzenia prowadzone było jedynie w celu zapobiegania wypadkom i incydentom w przyszłości”. W badaniu nie stosowano prawnej procedury dowodowej, która obowiązuje inne organy zobowiązane do podejmowania działań w związku ze zdarzeniem lotniczym. Warto też podkreślić, że Komisja nie orzeka, co do winy i odpowiedzialności. W raporcie nie zaproponowano też zaleceń dotyczących kwestii związanych z bezpieczeństwem.