Tragiczny wypadek w Chorwacji. 12 osób nie żyje. Autokarem podróżowali pielgrzymi z diecezji włocławskiej

Do tragedii doszło w sobotę, 6 sierpnia, ok. godz. 5.40. Na 62. kilometrze autostrady między Jarkiem Bisaškim a Podvorecem z nieznanych przyczyn autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie. 12 osób zmarło, 34 są ranne i hospitalizowane. Na pokładzie było trzech księży, sześć zakonnic i dwóch kierowców. Pozostali to pielgrzymi.