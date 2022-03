Trefl Sopot - Anwil Włocławek 82:89. Seria porażek przerwana. Popisowa pierwsza połowa [zdjęcia]

Trefl Sopot - Anwil Włocławek 82:89

Obie drużyny rozpaczliwie potrzebowały zwycięstwa w tym meczu. Trefl Sopot po dwóch kolejnych porażkach znacznie oddalił się od play off, Anwil Włocławek do Sopotu jechał z aż czterema kolejnymi przegranymi meczami. To jeszcze wypadnięciem z ósemki nie grozi, ale gasną powoli szanse na wysokie rozstawienie włocławian w play off. W przypadku obu drużyn ambicje są znacznie większe niż ostatnie wyniki.