Trudny poranek dla kierowców z Włocławka. W piątek będzie mróz i skrobanie szyb

Czy we Włocławku będzie rano mróz? iStock Getty Images

Upewnij się, czy jutro we Włocławku nie trzeba będzie skrobać szyb. Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na najbliższą noc. Prognoza przewiduje, że nocą z czwartek na piątek termometry pokażą -2°C.Jednocześnie wilgotność powietrza we Włocławku może wynieść 96%, natomiast prawdopodobieństwo opadów śniegu: 50%. Prędkość wiatru przewidywana jest na 8 km/h. Taka konfiguracja warunków sprawia, że prawie na pewno we Włocławku będziemy mieć oblodzenia w nocy z czwartek na piątek.