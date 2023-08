Trwa nabór do Straży Miejskiej we Włocławku. Są wolne etaty. Zdjęcia, wideo

Komendant Straży Miejskiej we Włocławku w lipcu 2023 roku ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej konkurs na cztery wolne stanowiska urzędnicze strażnika miejskiego. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Komendy Straży Miejskiej we Włocławku, w sekretariacie w godz. od 8 do 14 lub pocztą na adres: Straż Miejska ul. Bojańczyka 11/13, 87-800 Włocławek, w terminie do dnia 22 sierpnia 2023 roku do godz. 9 włącznie.