Trwa Plebiscyt „Cuda Polski 2023”. Wśród nominowanych jest Skansen w Kłóbce

Głosowanie na „Cuda Polski 2023” trwa do 16 lipca 2023

Skansen w Kłóbce w gronie nominowanych do plebiscytu miesięcznika „National Geographic Traveler”

Te miejsca w Kujawsko-Pomorskiem nominowano do plebiscytu „Cuda Polski 2023”

Do plebiscytu „Cuda Polski 2023” miesięcznika „National Geographic Traveler” nominowano 48 interesujących turystycznie miejsc z całego kraju. Nie zabrakło także miejsc z naszego regionu .

„Na liście znalazły się obiekty, szlaki, punkty widokowe, a także całe dzielnice czy ogrody. Często to miejsca nieoczywiste, poza utartymi szlakami, niedawno odnowione lub dostrzeżone” - informuje Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Do plebiscytu nominowano m.in. Skansen w Kłóbce w gminie Lubień Kujawski.

Warto dodać, że w 2022 roku w administrowanym przez marszałkowskie Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku skansenie w Kłóbce otwarty został zrewitalizowany spichlerz dworski .

Skansen w Kłóbce od maja do końca października można odwiedzać od wtorku do niedzieli w godz. 10-18, a w pozostałe miesiące do godz. 16.