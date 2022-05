Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Włocławku. Tyle miejsc przygotowano [zdjęcia]

Takie są terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Włocławku prowadzona jest za pomocą platformy internetowej. Nabór trwać będzie od 16 maja do 21 czerwca 2022 roku (do godziny 15). Wyjątek stanowią oddziały dwujęzyczne i oddziały przygotowania wojskowego - w tym przypadku uczniowie na rejestrację i składanie wniosków o przyjęcie mają czas do 31 maja 2022 roku (do godz. 15).