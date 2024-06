Trwa remont Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku. Taki jest termin zakończenia prac. Zdjęcia

Od ponad roku trwa przebudowa Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Ogniowej we Włocławku. Wymieniono wszystkie instalacje, w niektórych pomieszczeniach zainstalowano klimatyzację. Budynek przeszedł też termomodernizację i zyskał pompy ciepła. Zostanie też dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na jakim etapie są prace? Kiedy uczniowie wrócą do wyremontowanego budynku?

Tyle kosztuje remont Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku

Przebudowa Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Ogniowej 2 we Włocławku rozpoczęła się w październiku 2022 roku. Planowany termin wykonania kapitalnego remontu, to dwa lata. Zadanie realizuje konsorcjum (KA-BO Borkowski Spółka Komandytowa z Włocławka – lider i Zakład Budowlany MS-BUD z Włocławka – członek), które za swoje prace otrzyma 26 271 570,00 zł. Przygotowanie dokumentacji kosztowało natomiast 89 913 zł.

W poniższej galerii zobaczcie zdjęcia z różnych etapów inwestycji:

Tymczasową siedzibą Zespołu Szkół Technicznych na czas kapitalnego remontu budynku, stał się gmach przy placu Staszica i to właśnie tam od 1 września 2022 roku uczy się młodzież uczęszczająca do włocławskiego „Technika”. Ale już wkrótce wrócą do wyremontowanego budynku przy ul. Ogniowej.

Kiedy uczniowie wrócą do wyremontowanego gmachu? Taki jest termin zakończenia prac

Zespół Szkół Technicznych to jedna z najstarszych placówek oświatowo-wychowawczych we Włocławku. Powstała w 1920 roku jako Państwowa Niższa Szkoła Techniczna we Włocławku. Przebudowa rozpoczęła się w setną rocznicę rozpoczęcia budowy budynku dydaktycznego szkoły, natomiast uczniowie wrócą do wyremontowanego gmachu dokładnie sto lat od oddania budynku do użytku – w roku szkolnym 2024/2025.

Remont w ZS Technicznych we Włocławku trwa od jesieni 2022 roku.

„Budynek Zespołu Szkół Technicznych oddany został do użytku w 1924 roku. Dokładnie 100 lat później - we wrześniu 2024 roku, uczniowie wrócą do swojej szkoły po trwającej blisko dwa lata przebudowie” – przekazał w maju 2024 roku prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki.

Takie prace należą do wykonawcy przebudowy szkoły przy ul. Ogniowej we Włocławku

W Zespole Szkół Technicznych we Włocławku wciąż trwają prace. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach remontu wykonano nowe instalacje: hydrantową, elektryczną, teletechniczną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną oraz nagłośnieniową z radiowęzłem, telewizyjną i dzwonkową. Do zadań wykonawcy należały też między innymi następujące prace:

wzmocnienie i naprawa konstrukcji dachu oraz izolacja termiczna dachu;

wykonanie nowych tynków, malowanie ścian, prace glazurnicze i roboty posadzkowe;

wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej;

przebudowa schodów wewnętrznych wraz z balustradą;

wykonanie nowego ogrodzenia szkoły;

wymiana grzejników;

wykonanie wentylacji mechanicznej wybranych pomieszczeń;

rozbudowa monitoringu;

wykonanie systemu sygnalizacji pożaru.

Takie prace zostały wykonane do czerwca 2024 w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

Krzysztof Kukucki zaznacza, że wszystkie instalacje wewnętrzne zostały już wymienione. Część pomieszczeń zyskała klimatyzację, inne natomiast wentylację mechaniczną.

„Budynek został osuszony oraz przeszedł termomodernizację, zainstalowaliśmy również pompy ciepła. Wymieniona została cała stolarka wewnętrzna, w klasach na podłogach ułożone zostały nowe drewniane parkiety, a korytarze wyłożone zostały podłogą kamienną, co zapewni jej większą trwałość. Na auli zamontowano nowoczesne wyposażenie multimedialne oraz wentylację mechaniczną. Dodatkowo uczniowie i nauczyciele do dyspozycji otrzymają zupełnie nowe wyposażenie dydaktyczne. Szczególnie istotny jest fakt, że dzięki dobudowaniu windy, budynek stał się w pełni funkcjonalny dla osób z niepełnosprawnościami” – przekazał prezydent Krzysztof Kukucki.