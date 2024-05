„Trzeźwa autostrada” w powiecie włocławskim. Skontrolowano 637 kierujących. Zdjęcia

Akcja na autostradzie A1

Działania "Trzeźwa autostrada" miały miejsce w poniedziałek, 20 maja 2024 roku, w godzinach porannych (od 5:00 do 9:00). Policjanci ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku skupili swoje działania na autostradzie A-1 w okolicach Włocławka, kontrolując trzeźwość kierujących. Jest to kluczowa trasa przelotowa w regionie, a jej bezpieczeństwo jest priorytetem dla służb.