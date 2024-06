Turniej siatkówki plażowej 2024 w Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Turniej siatkówki plażowej 2024 w Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

Turniej siatkówki plażowej organizowany jest przez PSP we Włocławku cyklicznie a jego celem jest integracja strażaków obydwu jednostek. W zawodach udział wzięło osiem drużyn z jednostek ratowniczo-gaśniczych nr 1 i nr 2 we Włocławku. Poszczególne drużyny składały się z czterech zawodników. Gra toczyła się do dwóch wygranych setów, każdy do 15 punktów. W przypadku remisu, decydujący jest tie-break.