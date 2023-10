Tych leków nie można łączyć z bananami. Mogą być niebezpieczne OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Banany to jeden z najpopularniejszych owoców w Polsce. Choć nie rosną one w naszym kraju to często goszczą w naszych domach. Są dostępne cały rok, a do tego bardzo smaczne. Słodkie żółte owoce mają swoich zwolenników, jednak nie zawsze powinniśmy je jeść. W przypadku zażywania niektórych leków wręcz powinniśmy ich unikać, bo połączenie to może być niebezpieczne.